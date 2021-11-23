Крупные компании РК сократили персонал более чем на 1%

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За последние два года крупные южнокорейские компании сократили персонал в общей сложности более чем на 1% из-за пандемии коронавируса. По данным отраслевого трекера Leaders Index, персонал 313 из 500 крупнейших компаний страны по объёму продаж составил на конец сентября этого года 1 млн 240 тыс. человек, что на 1,02% или 12.800 человек меньше, по сравнению с позапрошлым годом. Эти компании уволили за указанный период около 18.200 постоянных работников, увеличив при этом количество временных работников примерно на 5.400 человек. 67% уволенных составили женщины, а мужчины составили 74% общей рабочей силы. Фармацевтические фирмы, брокерские конторы, предприятия по производству электротехники и электроники, государственные корпорации увеличили количество работающих, в то время как торговые фирмы, дистрибьюторы и предприятия связи сократили. Компания Samsung Electronics приняла на работу 8.606 человек, Hyundai Motor – 2.018, SK hynix - 1.550. Торговая компания Lotte Shopping уволила 5.100 человек, сеть мультиплексов CJ CGV – 3.700, оператор супермаркетов GS Retail – 1.800.