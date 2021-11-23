РК и Коста-Рика будут развивать сотрудничество

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Президент РК Мун Чжэ Ин и его коллега из Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада договорились работать над расширением сотрудничества в сферах цифровой и зелёной экономики. В ходе саммита, состоявшегося 23 ноября в Сеуле, они договорились стремиться к выводу отношений между двумя странами на уровень «всеобъемлющего партнёрства, ориентированного на действия», в год 60-летия установления дипломатических отношений. Юбилей будет отмечаться в 2022 году. Мун Чжэ Ин и Карлос Альварадо Кесада отметили, что рост цифровых и экологически чистых отраслей важен для быстрого восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Президент РК попросил своего коллегу помочь южнокорейским компаниям, желающим принять участие в строительных проектах на территории Коста-Рики. Карлос Альварадо Кесада выразил надежду на привлечение в страну южнокорейских инвестиций, а также на углубление сотрудничества с РК в областях науки, туризма, космоса и водородных технологий. Он обещал продолжать поддерживать усилия Сеула по сохранению мира на Корейском полуострове.