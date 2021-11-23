Покойный Чон Ду Хван пришёл к власти в результате военного переворота

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Бывший президент РК Чон Ду Хван, бывший генерал, захвативший власть в результате военного переворота в 1979 году, оставил глубокий шрам в современной истории Кореи, который до сих пор не зажил. Это кровавое подавление демократического восстания. Он не извинился и даже не выразил сожаления по поводу тех, кто погиб в результате подавления Демократического движения в Кванчжу 1980 года. Он вызвал бурю критики со стороны семей жертв, назвав восстание «бунтом». По официальным данным, администрация Чон Ду Хвана направила танки, вертолёты и десантников для безжалостного подавления восстания, в результате чего более 200 человек погибли и 1.800 человек были ранены. Тогда десятки тысяч жителей Кванчжу поднялись против военной хунты. В своих мемуарах, написанных в 2017 году, Чон Ду Хван заявил, что к восстанию причастны северокорейские войска, а он не участвовал в подавлении протестов. Тогда же суд вынес постановление о запрете распространения мемуаров. Родившись в 1931 году в бедной крестьянской семье, в 1951 году Чон Ду Хван поступил в военную академию. В 1961 году тогдашний капитан Чон Ду Хван возглавил митинг курсантов военной академии в знак поддержки прихода к власти Пак Чон Хи. В 1976 году он стал заместителем начальника безопасности президента, а в 1979 году возглавил командование безопасности, основную спецслужбу страны. Вскоре после того, как Пак Чон Хи был убит в октябре 1979 года, Чон Ду Хван совершил военный переворот, ввёл военное положение и стал фактическим лидером страны. В 1980 году он стал президентом, и его восьмилетнее правление было отмечено жёсткими репрессиями против демократических движений. Правда, экономика страны в то время демонстрировала уверенный рост. В 1983 году Чон Ду Хван пережил покушение, совершённое северокорейцами. В 1996 году он был признан виновным в мятеже и приговорён к смертной казни, но приговор был заменён пожизненным заключением. Через год его помиловали. В августе этого года у Чон Ду Хвана была диагностирована множественная миелома - тип рака крови, поражающий плазматические клетки.