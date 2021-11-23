После получения высшей награды AMA группа BTS претендует на «Грэмми»

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После того, как группа BTS получила награду American Music Awards (AMA) в категории «Артист года», она претендует на премию «Грэмми». Окажется ли награда в форме граммофона в руках мегазвёзд K-pop, станет известно в ближайшее время. Американская Академия звукозаписи планирует объявить кандидатов на 64-ю ежегодную премию «Грэмми» вечером 23 ноября (время США). Члены Академии звукозаписи завершили первый раунд голосования 5 ноября, а последний раунд продлится с 6 декабря по 5 января. Церемония награждения состоится 31 января следующего года в Лос-Анджелесе. По мнению экспертов, у BTS есть хорошие шансы получить «Грэмми» в категории лучших поп-групп. Премия «Грэмми», основанная в 1959 году, является одной из старейших в США и одной из самых престижных в мире популярной музыки.