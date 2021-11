Группа BTS номинирована на премию «Грэмми» 2022 года

Photo : YONHAP News

Южнокорейская бойз-группа BTS номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы» с хитом Butter. Об этом 23 ноября объявила Академия звукозаписи. В прошлом году южнокорейская группа получила свою первую номинацию на «Грэмми» с песней Dynamite. На этот раз соперниками BTS в борьбе за награду стали Тони Беннетт и Леди Гага с песней I Get a Kick Out of You», Джастин Бибер и Бенни Бланко с песней Lonely», Coldplay с песней Higher Power», Doja Cat и SZA с песней Kiss Me More. Песня Butter, вышедшая в мае этого года, удерживала первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение 10 недель подряд. По данным Billboard, это «самая долгоиграющая песня 2021 года» в чарте. Затем группа занимала первое место в чарте с песнями Permission to Dance и My Universe, совместный сингл с британской рок-группой Coldplay. Номинация на «Грэмми» была получена через несколько дней после того, как южнокорейская группа получила три награды American Music Awards (AMA), включая высшую награду в категории «Артист года». Если BTS получит премию «Грэмми», она станет первым исполнителем K-pop, удостоенным всех трёх основных музыкальных наград США, включая American Music Awards и Billboard Music Awards. Лауреаты 64-й премии «Грэмми» будут объявлены 31 января в Лос-Анджелесе после финального тура голосования, который пройдёт с 6 декабря по 5 января.