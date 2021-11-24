РК присоединилась к инициативе США по высвобождению стратегических запасов нефти

Photo : YONHAP News

Правительство РК присоединилось к предложенному США плану высвобождения стратегических запасов нефти вместе с другими крупными странами-потребителями ископаемого сырья. Об этом говорится в опубликованном 23 ноября совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства промышленности, торговли и энергетики. Цель данного плана - помочь совместно с мировым сообществом снижению стремительно растущих цен на энергоносители с учётом важности южнокорейско-американского альянса. Подробности об объёмах высвобождаемых запасов и сроках реализации плана будут объявлены после консультаций с США и другими странами. Ранее в тот же день Белый дом объявил, что президент США Джо Байден приказал высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы сократить расходы на энергию в координации с РК, Китаем, Индией, Японией и Великобританией. Этот шаг был предпринят после того, как члены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и Россия отклонили призывы Вашингтона увеличить производство, хотя восстановление экономики после пандемии COVID-19 увеличило спрос на энергоносители. В 2011 году РК высвободила около 3,5 млн баррелей нефти, или 4% стратегических запасов, по запросу Международного энергетического агентства, когда добыча нефти в Ливии была остановлена из-за беспорядков. Ожидается, что на этот раз будет принято решение о высвобождении примерно аналогичного объёма нефти. Цены на Дубайскую нефть, за счёт которой РК удовлетворяет свои потребности в топливе, увечились с начала года более чем на 50% и составили 23 ноября 78,4 доллара за баррель. По данным Корейской нефтяной корпорации, запасы нефти в РК по состоянию на август составляли около 97 млн баррелей. Этого количества достаточно для удовлетворения потребностей страны в течение 106 дней.