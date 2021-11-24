Samsung Electronics построит в США новый завод по производству полупроводников

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics выбрала город Тейлор в американском штате Техас в качестве места строительства своего нового завода по производству полупроводников стоимостью 17 млрд долларов. Решение было принято через пять месяцев после того, как компания объявила о плане строительства своего второго полупроводникового завода в США с целью решения проблемы сокращения поставок. Консультации с властями города Тейлор по поводу инвестиций в новую литейную линию завершились. Благодаря этим инвестициям будут расширены возможности компании по производству полупроводников, чтобы удовлетворить растущий спрос на самые современные и ключевые логические микросхемы, а также внести вклад в стабилизацию глобальной цепочки поставок,- говорится в заявлении Samsung Electronics. Тейлор расположен недалеко от Остина, где находится первый американский завод Samsung Electronics по производству полупроводников. Он производит продукцию, которая включает радиочастотные интегральные схемы, интегральные схемы драйверов дисплея, контроллеры твердотельных накопителей, датчики изображения и другие микропроцессоры, использующие узлы от 14 до 65 нанометров. Строительство нового завода начнётся в первой половине следующего года, а массовое производство - во второй половине 2024 года. Построив новый завод в США, Samsung Electronics удвоит объёмы контрактного производства микросхем. По данным аналитической компании TrendForce, Samsung Electronics во втором квартале этого года занимала второе место на мировом рынке литейного производства с долей рынка 17,3%, уступая тайваньской TSMC, которой принадлежит 52,9% рынка. Ожидается, что Samsung Electronics применит на своём новом предприятии в США 5-нанометровый процесс производства полупроводников. Эта технология позволяет повысить производительность при меньших эксплуатационных расходах.