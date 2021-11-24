В РК рекордное число новых и тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 23 ноября в стране зарегистрированы 4.115 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с момента регистрации первого подтверждённого случая коронавируса в январе прошлого года. Общее число заражённых с начала пандемии – 425.065 человек. Число пациентов в критическом состоянии достигло рекордного уровня – 586 человек. В стране зарегистрированы ещё 35 смертей от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала в июле этого года четвёртой волны пандемии. Общее число умерших составило 3.363 человека. Коэффициент смертности - 0,79%. Рост заболеваемости произошёл после того, как 1 ноября были ослаблены антивирусные ограничения в рамках постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого регулярно приходятся до 80% новых случаев инфекции, а число тяжелобольных пациентов растёт. По состоянию на 17:00 23 ноября в столичном регионе были заняты 83,3% коек в отделениях интенсивной терапии. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 82,4% населения страны, 79,2% населения вакцинированы полностью.