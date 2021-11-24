РК и Коста-Рика увеличат объёмы торговли и инвестиций

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РК и Коста-Рика увеличат объёмы двусторонней торговли и инвестиций. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 24 ноября в Сеуле встречи представителя РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и министра внешней торговли Коста-Рики Андреса Валенсиано Ямуни. Они отметили, что соглашение о свободной торговле, которое РК заключила в марте 2021 года с пятью странами Центральной Америки - Коста-Рикой, Сальвадором, Панамой, Гондурасом и Никарагуа - помогло стимулировать обмены и инвестиции. По данным правительства РК, в 2020 году объём южнокорейского экспорта в Коста-Рику составил 111 млн 120 тыс. долларов, а импорт - 156 млн долларов. Ё Хан Гу выразил надежду на укрепление связей в областях цифровых технологий, защиты окружающей среды, технологий и инноваций, поскольку две страны разделяют цель достижения инклюзивного экономического развития и нулевых выбросов углеродов к 2050 году. Он попросил своего коллегу содействовать выходу южнокорейских компаний на рынок Коста-Рики.