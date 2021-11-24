Realmeter: кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает своего соперника от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна с отрывом в 7,1%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.011 взрослых жителей страны, проведённого 22-23 ноября агентством Realmeter, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 44,1% опрошенных. Ли Чжэ Мёна поддержали 37%. По сравнению с прошлой неделей, Юн Сок Ёль потерял 0,3%, а Ли Чжэ Мён прибавил 2,4%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 4%. Далее следуют кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,8% и независимый кандидат Ким Дон Ён - 1,1%. 54,3% надеются на то, что после президентских выборов к власти придёт оппозиция, а 38,4% хотели бы продолжения нахождения у власти правящей партии. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.