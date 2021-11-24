Останки первого корейского католического священника Кореи будут похоронены в Буркина-Фасо

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Часть останков святого Эндрю Ким Дэ Гона, первого корейского католического священника, будет захоронена в соборе святого Иосифа архиепископии Купела в Буркина-Фасо. 23 ноября кардинал Эндрю Ём Су Чжон, архиепископ Сеула, передал реликвию монсеньору Жюльену Каборе, поверенному в делах Апостольской нунциатуры в Маниле. Строительство собора святого Иосифа финансировалось католической общиной Сеула. Ким Дэ Гон был рукоположен в сан первого корейского священника в 1845 году, а в следующем году его казнили за то, что он исповедовал христианство. Папа Иоанн Павел II причислил Ким Дэ Гона к лику святых во время своего визита в РК в 1984 году. Сеульская архиепископия сообщила, что Каборе, который родился в Буркина-Фасо, ранее попросил кардинала Ём Су Чжона разрешить разместить реликвию в его стране в ознаменование 200-летия со дня рождения святого. Останки святого в настоящее время хранятся в 200 местах в РК и за рубежом, включая Рим, Макао и Индонезию.