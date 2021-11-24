Приняты новые критерии помещения в отделения интенсивной терапии

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В РК резко обострилась эпидемическая ситуация. За сутки 23 ноября в стране зарегистрированы 4.115 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с момента регистрации первого подтверждённого случая коронавируса в январе прошлого года. Число пациентов в критическом состоянии достигло рекордного уровня – 586 человек. В стране зарегистрированы ещё 35 смертей от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала в июле этого года четвёртой волны пандемии. Таким образом, ситуация в стране оказалась хуже, чем ожидалось. Особенно серьёзное положение сложилось в столичном регионе, и органы здравоохранения должны усилить меры сдерживания распространения инфекции. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая на совещании по вопросам реагирования на пандемию COVID-19, которое состоялось 24 ноября в административном городе Сэчжоне. Он отметил, что в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, должен быть немедленно введён чрезвычайный план реагирования на COVID-19. В этой связи органы здравоохранения приняли меры, чтобы гарантировать уход за тяжелобольными, приняв новые критерии помещения пациентов в отделения интенсивной терапии. В них будут направлять тех, кто действительно в этом нуждается. В случае улучшения состояния здоровья пациенты будут переводиться в обычные палаты и продолжать лечение в домашних условиях. На 25 ноября запланировано проведение заседания комитета по возвращению к обычной повседневной жизни, на котором будут обсуждены сложившаяся ситуация и усиление мер борьбы с пандемией.