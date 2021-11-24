РК на 26-м месте в мире по налоговой конкурентоспособности

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В 2021 году РК занимает 26-е место в мире по налоговой конкурентоспособности, что на девять ступеней ниже, чем пять лет назад. Как сообщили 25 ноября в Корейском институте экономических исследований, это самый резкий спад среди крупнейших экономик мира, а также среди 37-ми стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. США улучшили свои позиции, поднявшись с 28-го на 21-е место, а Франция – с 37-го на 35-е. При этом рейтинг Японии снизился с 19-го до 24-го места, а Германии – с 15-го до 16-го. Налоговая конкурентоспособность определяет, насколько налоговый кодекс страны подходит для повышения производительности, инвестиций и экономического благосостояния. Рейтинг основан на отчёте о глобальной налоговой конкурентоспособности, составленном Налоговым фондом США. В соответствии с ним, РК занимает 33-е место по корпоративным налогам, что на семь позиций ниже, чем пятью годами ранее. Эксперты Корейского института экономических исследований связывает падение рейтинга страны с повышением максимальной ставки корпоративного налога с 2% до 25%. Что касается подоходного налога, то рейтинг РК упал с 17-го на 24-е место, а конкурентоспособность по налогу на недвижимость упала с 31-го на 32-е место.