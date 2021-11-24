Завершаются раскопки в районе высоты Пэкмагочжи

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Военные РК завершают рассчитанную на этот год программу поисков останков солдат, погибших в Корейской войне, на участке демилитаризованной зоны в районе высоты Пэкмагочжи в провинции Канвондо. В связи с этим 24 ноября место раскопок посетил министр обороны РК Со Ук. Он пообещал сделать всё возможное для того, чтобы найти останки всех солдат, погибших в кровопролитном сражении при Пэкмагочжи. Министр также упомянул межкорейское соглашение о сотрудничестве в военной области от 19 сентября 2018 года, выразив надежду на то, что Юг и Север приступят к реализации пункта о совместных раскопках. Поиски останков в районе Пэкмагочжи велись с сентября. В ходе работ удалось обнаружить останки 37 солдат и 8.262 различных предмета. В дальнейшем раскопки будут продолжены. В настоящее время ведутся работы по установлению личностей найденных погибших. В случае выявления их родственников, последние получат компенсацию в размере до 10 млн вон (8.400 долларов).