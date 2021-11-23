Банк Кореи повысил учётную ставку до 1%

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25 ноября совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи проголосовал за повышение учётной ставки на 0,25%, и теперь она составляет 1%. Повышение положило конец 20-месячному пребыванию учётной ставки на уровне ниже 1% после того, как в марте прошлого года она была снижена до 0,75%, а ещё через два месяца - до 0,5%. Ставка оставалась на рекордно низком уровне до августа этого года, когда Банк Кореи повысил её на 0,25%. Повышение ставки связано с опасениями по поводу инфляции и быстро растущих долгов домохозяйств. «Южнокорейская экономика восстанавливается быстрыми темпами. Хотя инвестиции в производственные мощности несколько замедлились из-за сокращения спроса, экспорт сохранил свою динамику, а частное потребление продемонстрировало рост на фоне ускоренной вакцинации и ослабления карантинных ограничений. В будущем рост частного потребления, вероятно, усилится, в то время как экспорт и инвестиции, как ожидается, сохранят благоприятную динамику»,- говорится в заявлении совета по денежно-кредитной политике. Потребительская инфляция в РК выросла в октябре на 3,2% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом с января 2012 года. За ускоряющейся инфляцией стоит высокий спрос, вызванный восстановлением основных экономик, что привело к росту цен на нефть и другое сырьё. Кредитование домашних хозяйств достигло на конец сентября рекордного уровня, превысив 1,5 триллиона долларов. Коронавирус по-прежнему остаётся тяжёлым бременем для экономики, поскольку правительство может ужесточить меры сдерживания, чтобы остановить распространение вируса. Эксперты полагают, что Банк Кореи может повысить ставку, по крайней мере, один раз в первой половине следующего года, поскольку сохраняются опасения по поводу инфляции и долгов домохозяйств.