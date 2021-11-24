В РК запущена новая солнечная электростанция

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24 ноября президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии запуска 10-й по величине в мире плавучей солнечной электростанции на плотине Хапчхон в уезде Хапчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо. Именно здесь в 2012 году впервые в мире была начата коммерческая эксплуатация плавучего оборудования по сбору солнечной энергии. На тот момент годовая выработка электроэнергии составляла всего 0,5 МВт, тогда как новая станция способна производить 41 МВт электроэнергии в год. Этого будет достаточно для энергоснабжения порядка 60 тыс. человек, или 20 тыс. домохозяйств. Таким образом, новая электростанция сможет полностью обеспечить электроэнергией жителей всего уезда, население которого составляет 43 тыс. человек. Кроме того, как сообщили в администрации президента РК, использование солнечной электростанции позволит на 30 тонн сократить годовой объём выбросов мелкодисперсной пыли и снизить выбросы парниковых газов на 26 тыс. тонн. В своём выступлении на церемонии Мун Чжэ Ин подчеркнул роль новой электростанции в реализации политики перехода к возобновляемой энергии путём сокращения доли угольных и атомных электростанций в производстве электроэнергии.