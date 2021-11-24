Эксперты предлагают частично усилить меры борьбы с COVID-19

Photo : YONHAP News

Учитывая значительный рост числа новых случаев COVID-19 после ослабления мер социального дистанцирования, комитет по возвращению к обычной повседневной жизни считает необходимым усилить меры борьбы с пандемией. Это может быть ограничение количества непривитых участников личных встреч и обязательное применение «вакцинного пропуска», то есть, свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста, при посещении общественных мест, в первую очередь, в столичном регионе. Именно там рост новых случаев COVID-19 вызывает особое беспокойство. По мнению министра здравоохранения и социального обеспечения РК Квон Док Чхоля, рост заболеваемости вызван ослаблением карантинных мер. Накануне органы здравоохранения приняли меры, чтобы гарантировать уход за тяжелобольными, установив новые критерии помещения пациентов в отделения интенсивной терапии. В них будут направлять тех, кто действительно в этом нуждается. В случае улучшения состояния здоровья пациенты будут переводиться в обычные палаты и продолжать лечение в домашних условиях.