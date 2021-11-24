В РК рекордное число тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 ноября в стране зарегистрированы 3.938 новых случаев COVID-19. Это на 117 случаев меньше, чем накануне, когда был достигнут максимальный показатель с начала пандемии в январе прошлого года. Число пациентов в критическом состоянии достигло нового рекордного уровня – 612 человек, что на 26 больше по сравнению с предыдущим рекордом, установленным днём ранее. В октябре доля пациентов в тяжёлом состоянии достигла 2,05% инфицированных, в то время как в сентябре она составляла 1,53%. Прогнозируется, что показатель в ноябре превысит 2,36%. Как сообщил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения, такие показатели прогнозировались лишь в том случае, если число заболевших превысит 5 тысяч в день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрированы ещё 39 смертей, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Общее число умерших составило 3.401 человек. Коэффициент смертности - 0,79%. Рост заболеваемости произошёл после того, как 1 ноября были ослаблены антивирусные ограничения в рамках постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого регулярно приходятся до 80% новых случаев инфекции, а число тяжелобольных пациентов растёт. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 82,4% населения страны, 79,2% населения вакцинированы полностью.