В провинции Чолла-Намдо готовые обеды доставляют дроны

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Провинция Чолла-Намдо - регион, который частично находится на островах. Это вызывает проблемы с доставкой грузов, но в уезде Кохын-гун они будут скоро решены с помощью беспилотных летательных аппаратов. К дрону весом 20 килограммов с шестью пропеллерами прикреплён ящик, в котором разместили несколько порций готовой еды и напитков. Дрон поднялся на 30-метровую высоту и направился в сторону пролива шириной 4 километра, который отделяет небольшой остров от материка. Доставка еды заняла 15 минут. Это была пробная доставка в рамках проекта, который реализует администрация уезда Кохын-гун совместно с двумя частными компаниями. Однако не за горами тот день, когда она будет осуществляться на регулярной основе. По словам вице-президента компании Marine Robotics Сон Си Хёна, кроме готовой еды, с помощью дронов можно будет доставлять лекарства и другие предметы первой необходимости. Эта услуга будет востребована в первую очередь пожилыми людьми, которые находятся в труднодоступных местах. До следующего года планируется осуществить 50 пробных доставок на пять островов. В уезде Кохын-гун идёт создание дрон-центра и зоны использования беспилотных летательных аппаратов. Тем временем, в РК продолжается работа по подготовке поправок в законодательство с тем, чтобы создать благоприятные условия для применения дронов в сфере логистики. Планируется включить данные виды техники в категорию средств перевозки, применение которых регулируется Законом о транспортно-логистических услугах. Авторы поправок надеются на то, что расширение применения дронов позволит повысить качество услуг доставки.