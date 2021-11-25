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Новые карантинные меры будут объявлены 29 ноября

Write: 2021-11-26 10:26:39Update: 2021-11-26 10:31:31

Новые карантинные меры будут объявлены 29 ноября

Photo : KBS News

29 ноября правительство РК планирует объявить о новых карантинных мерах, направленных на борьбу с резким ростом числа новых случаев COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, выступая 26 ноября на совещании по вопросам борьбы с пандемией коронавируса, которое состоялось в административном городе Сэчжоне. Он сказал, что правительственный комитет по поэтапному переходу к обычной повседневной жизни провёл накануне заседание по оценке эпидемической ситуации. В настоящее время  правительство анализирует мнения общественности, экспертов и соответствующих министерств. Министр добавил, что страна столкнулась с наихудшей ситуацией с начала пандемии коронавируса, причём это произошло менее чем через месяц после начала перехода к «жизни с COVID-19». Он напомнил, что по всей стране наблюдается дефицит больничных коек, резкий рост числа инфицированных, а также тяжёлых, критических и смертельных случаев.
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