В РК около 4 тысяч новых и рекордное число критических случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 25 ноября в стране зарегистрирован 3.901 новый случай COVID-19. Одновременно число пациентов, находящихся в критическом состоянии, достигло нового максимума - 617 человек, что на 5 человек больше по сравнению с предыдущим днём. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 39 человек. Общее число умерших составило 3.440 человек. Коэффициент смертности - 0,79%. Рост числа заболевших, а также числа пациентов, находящихся в критическом состоянии, заставил правительство подумать об усилении карантинных мер. Особое беспокойство медиков вызывает то, что число ожидающих госпитализации более суток только в столичном регионе, на долю которого приходятся более 80% заболевших, составило 1.310 человек. Это на 370 человек больше, чем накануне. Возраст 484 человек превышает 70 лет, 826 человек имеют хронические заболевания, в том числе, гипертонию и диабет. Занятость коек в отделениях интенсивной терапии доведена до предела.