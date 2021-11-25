25,6 млн гектаров земли в РК находится во владении иностранцев

По состоянию на конец июня этого года, во владении иностранцев находилось 25 млн 670 тыс. гектаров земли в РК, что составляет 0,26% территории страны. Как сообщили 26 ноября в министерстве сухопутных территорий и транспорта, с начала текущего года площадь земли, находящейся в руках иностранцев, увеличилась на 1,3%, а стоимость – на 0,6%, составив 26 млрд 600 млн долларов. 53,3% всей земли, находящейся во владении иностранцев, является собственностью граждан США. Далее следуют граждане Китая – 7,9%, стран Европы – 7,1% и Японии – 6,5%. На долю зарубежных соотечественников приходится 55,9% всей земли, принадлежащей иностранцам. 27,7% принадлежит совместным предприятиям, 8,8% - иностранным физическим лицам, 7,4% - иностранным фирмам. 18,2% всей земли, принадлежащей иностранцам, находится в провинции Кёнгидо, 8,5% - на острове Чечжудо.