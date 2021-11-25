Более половины жителей РК считают межкорейский саммит на Олимпийских играх в Пекине невозможным

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Более половины жителей РК считают, что межкорейский саммит на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в феврале, невозможен. Как свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых южнокорейцев, проведённого 20-21 ноября Консультативным советом по мирному воссоединению, такой ответ дали 53,9% респондентов. 40,1% ответили, что саммит возможен. РК стремится использовать Пекинские игры, чтобы создать новый импульс для возобновления переговоров с Севером. 67,2% участников того же опроса сказали, что объявление об окончании Корейской войны необходимо, а 27,6% ответили, что в этом нет необходимости. Респонденты разделились во мнениях о том, повлияет ли возможный визит Папы Франциска на Север на продолжающиеся усилия по установлению мира на Корейском полуострове. 48,7% респондентов ответили, что это было бы полезно, а 48,9% высказали противоположное мнение. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.