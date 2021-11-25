Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Более половины жителей РК считают межкорейский саммит на Олимпийских играх в Пекине невозможным

Write: 2021-11-26 12:34:27Update: 2021-11-26 12:35:34

Более половины жителей РК считают межкорейский саммит на Олимпийских играх в Пекине невозможным

Photo : Getty Images Bank

Более половины жителей РК считают, что межкорейский саммит на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в феврале, невозможен. Как свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых южнокорейцев, проведённого 20-21 ноября Консультативным советом по мирному воссоединению, такой ответ дали 53,9% респондентов. 40,1% ответили, что саммит возможен. РК стремится использовать Пекинские игры, чтобы создать новый импульс для возобновления переговоров с Севером.  67,2% участников того же опроса сказали, что объявление об окончании Корейской войны необходимо, а 27,6% ответили, что в этом нет необходимости. Респонденты разделились во мнениях о том, повлияет ли возможный визит Папы Франциска на Север на продолжающиеся усилия по установлению мира на Корейском полуострове. 48,7% респондентов ответили, что это было бы полезно, а 48,9% высказали противоположное мнение. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1%  при уровне достоверности 95%. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >