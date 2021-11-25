В РК создана система мониторинга поставок ключевых товаров

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26 ноября в РК введена в действие система мониторинга поставок около 4 тысяч ключевых промышленных материалов с целью предотвращения повторения кризиса, аналогичного сбою в поставках мочевины. Её нехватка выявила уязвимые места в цепочке поставок и побудила правительство создать целевую группу по экономической безопасности, призванную обеспечить стабильность импорта. По данным министерства планирования и финансов, элементы, за которыми осуществляется контроль, включают магний, вольфрам, неодим и гидроксид лития. В список включаются те материалы, более половины поставок которых поступает из определённых стран, и если требуется интенсивный мониторинг с учётом их характеристик,- сообщил представитель министерства. РК пострадала от нехватки мочевины, водный раствор которой необходим для сокращения выбросов вредных веществ дизельными двигателями. После того, как Китай ограничил экспорт мочевины, чтобы обеспечить свой внутренний рынок, в РК сложилась предкризисная ситуация. 97,6% поставок мочевины в страну приходилось на Китай.