Перед мемориальным алтарём экс-президента Чон Ду Хвана прошли митинги

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Два митинга с противоположными лозунгами состоялись 25 ноября перед сеульской больницей «Северанс», где в траурном зале установлен мемориальный алтарь бывшему президенту страны Чон Ду Хвану. Он скончался 23 ноября в возрасте 90 лет. Группа представителей 11 общественных организаций, в том числе, жертв подавления демократического движения в Кванчжу, прошла маршем от университета Ёнсэ до больницы. Перед зданием больницы участники акции провели пресс-конференцию, призвав семью Чон Ду Хвана принести извинения тем, кто пострадал во время его правления. Они потребовали вернуть жертвам и государству средства, накопленные бывшим президентом во время пребывания у власти. В тот же день митинг перед зданием больницы провела группа сторонников Чон Ду Хвана, потребовав государственных похорон и захоронения останков бывшего президента на Национальном кладбище в Сеуле. Правительство решило не проводить государственные похороны. Между участниками акций не было столкновений, поскольку они проводились в разное время.