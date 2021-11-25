Водители грузовиков продолжают забастовку

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Водители грузовиков продолжают трёхдневную общенациональную забастовку, начатую 25 ноября. Как сообщили в Корейской конфедерации профсоюзов, в забастовке участвуют 20 из 22-х тысяч членов Союза солидарности автомобильных грузоперевозчиков. Полиция оценивает число участников примерно в 5 тысяч человек. Поскольку забастовщики заблокировали доступ к 16 крупным грузораспределительным центрам по всей стране, поставки цемента упали до 15-20% от нормального уровня. Однако, как полагают в правительстве, забастовка вряд ли окажет большое влияние на производство. Члены Союза солидарности автомобильных грузоперевозчиков планируют собраться 27 ноября в сеульском районе Ёыйдо, чтобы выразить протест против роста цен на дизельное топливо и других расходов, а также потребовать повышения тарифов на перевозки.