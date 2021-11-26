ВОЗ: Для сбора данных о штамме коронавируса Омикрон потребуется несколько недель

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Текущих данных о штамме коронавируса Омикрон недостаточно, чтобы заявлять о его более высокой опасности, чем у варианта Дельта. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 28 ноября. Тяжесть протекания заболевания при заражении вариантом Омикрон пока не изучена, и кардинальных различий в симптомах между вариантами коронавируса не обнаружено. Хотя в ЮАР, где был впервые выявлен новый вариант, растёт число госпитализаций, это может быть связано с ростом инфицирования коронавирусом в целом, а не с новым штаммом. Первые случаи заражения установлены среди молодёжи, которая в целом легче переносит заболевание, поэтому для понимания тяжести перенесения штамма Омикрон потребуются несколько недель,- говорится в заявлении ВОЗ. Предварительные данные демонстрируют высокий риск повторного заражения новым вариантом вируса по сравнению с другими штаммами, но факт вакцинации облегчает течение заболевания и снижает смертность. Ранее ВОЗ признала штамм Омикрон вызывающим обеспокоенность, после чего многие страны приостановили авиасообщение со странами юга Африки. Специалисты полагают, что штамм мог зародиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, в котором вирус мутировал из-за того, что организм не смог с ним полностью справиться. Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют соблюдать масочный режим, личную гигиену и чаще проветривать помещения.