РК ограничила въезд из восьми стран Африки для предотвращения завоза нового штамма вируса

Photo : YONHAP News

Начиная с 28 ноября, РК ограничила въезд из восьми африканских стран – ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави - чтобы предотвратить завоз в страну нового варианта коронавируса Омикрон. Все прибывающие из этих регионов должны пройти обязательный 10-дневный карантин в учреждениях, назначенных органами здравоохранения, с тремя тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение этого периода. Данный шаг был предпринят одновременно с другими странами, обеспокоенными возможностью проникновения нового варианта вируса. Список потенциально опасных в эпидемическом отношении стран будет регулярно пересматриваться, поскольку вирус обнаруживается по всему миру. По данным агентства Reuters, случаи потенциально более заразного варианта вируса были выявлены Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Австрии, Бельгии, Австралии, Израиле, Гонконге и Нидерландах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее назвала недавно идентифицированный штамм коронавируса «вызывающим беспокойство». Между тем, на территории РК штамм Омикрон пока не выявлен. Специалисты-эпидемиологи полагают, что в течение ближайших двух-трёх недель станет ясно, распространится новый штамм в глобальных масштабах или исчезнет. Хотя считается, что существующие тесты способны распознать штамм Омикрон, будут разработаны новые, более восприимчивые к мутировавшему вирусу тесты. Существуют опасения, что имеющиеся вакцины будут малоэффективны для предотвращения заражения новым вариантом вируса. Для оценки эффективности будут проведены лабораторные исследования, которые займут около двух недель.