Министры обороны РК и США обсудят совместную безопасность

Photo : YONHAP News

На этой неделе в Сеуле состоится 53-е ежегодное консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Министры обороны двух стран Со Ук и Ллойд Остин обсудят широкий круг вопросов, касающихся функционирования военного альянса двух стран. Важнейшее место в повестке совещания займёт передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Будут также обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества в области кибербезопасности в рамках специальной рабочей группы. Договорённость о её создании достигнута достаточно давно, но из-за административных и других проблем группа пока не создана. Сотрудничество в космосе - ещё одна ключевая тема переговоров, поскольку Вашингтон стремился сплотить своих союзников и партнёров для содействия безопасному и устойчивому использованию космического пространства. Кроме того, стороны затронут ситуацию на Корейском полуострове, возможность стимулирования возвращения Пхеньяна к диалогу и возобновления усилий по поддержанию мира в регионе. Помимо глав оборонных ведомств, в совещании примут участие высшие должностные лица, в том числе, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль, его американский коллега генерал Марк Милли, глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино и командующий вооружёнными силами США в РК генерал Пол ЛаКамера.