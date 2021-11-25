Realmeter: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает своего соперника от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 9,4%. Как свидетельствуют результаты опроса 3.023 взрослых жителей страны, проведённого с 22 по 26 ноября агентством Realmeter, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 46,3% опрошенных. Ли Чжэ Мёна поддержали 36,9%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 3,7%, на четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,3%. Пока не сделали выбор 7,9% опрошенных. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 39,5% респондентов. 56,9% придерживаются противоположного мнения. В поддержку главной оппозиционной партии Сила народа высказались 39,3%, правящей Демократической партии Тобуро - 33,2%, Народной партии – 7,9%, Открытой демократической партии – 4,6%, партии Справедливости – 3,3%. Погрешность при обработке данных может составить ±1,8% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.