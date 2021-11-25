РК проводит ежегодные консультационные встречи с S&P

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29 ноября в РК начались ежегодные консультационные встречи с экспертами глобального рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) для обсуждения кредитной оценки и экономических перспектив страны. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, делегацию S&P возглавляет старший директор по суверенным рейтингам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Ким Энтань. Это первые личные встречи между сторонами с момента начала пандемии COVID-19. Делегация встретилась с представителями Корейского института развития перед консультациями с официальными лицами министерства планирования и финансов. Ожидается, что агентство объявит кредитный рейтинг РК в начале следующего года на основе результатов консультаций. В апреле S&P сохранило кредитный рейтинг РК на уровне «AA» со стабильным прогнозом. Он сохраняется с августа 2016 года.