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Samsung Electronics модернизирует систему управления персоналом для развития талантов и гибкости корпоративной культуры

Write: 2021-11-29 13:58:05Update: 2021-11-29 13:58:41

Samsung Electronics модернизирует систему управления персоналом для развития талантов и гибкости корпоративной культуры

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics пересмотрела систему оценки сотрудников, чтобы выявлять и развивать таланты, а также повышать производительность за счёт гибкости корпоративной культуры. В соответствии с новой системой, которая вступит в силу 1 января будущего года, компания откажется от требования работы в определённой должности на протяжении фиксированного периода в качестве условия для возможного продвижения по службе. Этот шаг является частью усилий по привлечению талантов, независимо от возраста, и повышению их квалификации в условиях усиления глобальной конкуренции. Решение было принято через месяц после того, как вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён пообещал работать, чтобы «создать лучшую компанию  и лучшее будущее для нашего общества». Компания откажется от системы ежегодного продвижения по службе в марте. Кроме того, во внутренней сети не будут указаны ранги сотрудников и годы начала работы в компании. Вводится также система «старшего звена», чтобы удержать высококвалифицированных и опытных старших сотрудников даже после выхода на пенсию. В рамках новой программы «свободный агент» те, кто проработал в одной команде более пяти лет, смогут перейти в другую команду для изучения нового направления работы. В соответствии с растущей глобальной тенденцией, Samsung представит программу «работа из любого места», создав общие офисы внутри и вне компании, чтобы сделать рабочую среду более гибкой. 
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