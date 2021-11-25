За 100 дней до выборов в президентской гонке нет явного лидера

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За 100 дней до очередных президентских выборов, которые назначены на 9 марта будущего года, общественное мнение по поводу того, кто должен стать следующим президентом страны, остаётся неопределённым. Явным лидером нельзя назвать ни одного из четырёх основных кандидатов. Это Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Согласно последнему опросу KBS, 23% респондентов затруднились с ответом. Кандидаты от двух основных партий, Ли Чжэ Мён и Юн Сок Ёль, связаны с коррупционными скандалами. Общественность требует проведения специальных расследований с участием независимых юристов. Противостояние между правящей партией и оппозицией будет только накаляться. Кроме того, Ли Чжэ Мён, похоже, не собирается следовать мнению правящей партии, а, наоборот, старается навязать ей собственное мнение. В минувшие выходные дни он побывал в городе Кванчжу. Юн Сок Ёль отправляется в трёхдневную поездку по провинциям Чхунчхондо, где попытается привлечь на свою сторону избирателей, разочарованных политикой действующего президента Мун Чжэ Ина, и будет обещать добиться изменений в стране. По его мнению, политика нынешнего президента усугубила раскол между гражданами страны и показала неспособность оживить экономику. Сим Сан Чжон и Ан Чхоль Су обсуждают возможность выдвижения единого кандидата от оппозиции, но пока не достигли успеха.