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Политика

Мун Чжэ Ин: Дальнейшего ослабления правил социального дистанцирования не будет

Write: 2021-11-29 15:54:25Update: 2021-11-29 17:24:55

Мун Чжэ Ин: Дальнейшего ослабления правил социального дистанцирования не будет

Photo : KBS News

В связи с ростом числа новых случаев COVID-19 правительство прекратит дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования. Вместо этого ускорится проведение ревакцинации и создание новых больничных коек. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 29 ноября на совещании по мерам реагирования на пандемию COVID-19. При этом он чётко дал понять, что первый этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни продолжится. «Больничных коек не хватает, так как количество пациентов в тяжёлом и критическом состоянии растёт. Тем не менее, мы не можем вернуться в прошлое, отказавшись от постепенного возвращения к обычной повседневной жизни»,- сказал глава государства. В конце октября, до смягчения некоторых правил социального дистанцирования, число новых случаев инфекции  составляло около двух тысяч, но на прошлой неделе оно увеличилось до четырёх тысяч. Ближайшие четыре недели объявлены периодом «особых мер сдерживания». Мун Чжэ Ин призвал органы здравоохранения не допустить проникновения в страну варианта коронавируса Омикрон.
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