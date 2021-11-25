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В Корее

Риск COVID-19 в столичном регионе достиг максимального уровня

Write: 2021-11-29 16:20:54Update: 2021-11-29 17:25:18

Риск COVID-19 в столичном регионе достиг максимального уровня

Photo : YONHAP News

Риск COVID-19 в столичном регионе достиг за последнюю неделю самого высокого уровня,- сообщили 29 ноября в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний. На прошлой неделе была представлена новая пятиуровневая система еженедельной оценки уровня риска COVID-19, которая будет использоваться для принятия решения о дальнейшем ослаблении вирусных ограничений. Если уровень риска достигает четвёртой степени или выше, правительство должно провести «экстренную оценку» пандемической ситуации, останавливая ослабление ограничений. Уровень риска для столичного региона повысился с четвёртого до пятого всего лишь за одну неделю. В других регионах страны риски остаются на третьем уровне в течение двух недель подряд. В этой связи переход ко второму этапу постепенного возвращения к обычной повседневной жизни невозможен. Эпидемическая ситуация в стране оценивается как критическая, поскольку растёт число смертей и тяжёлых случаев заболевания.
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