В РК очередной рекорд тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 ноября в стране зарегистрированы 3.032 новых случая COVID-19. Число пациентов в критическом состоянии достигло нового рекордного уровня – 661 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрированы ещё 44 смерти. Общее число умерших составило 3.624 человека. Коэффициент смертности - 0,81%. Рост заболеваемости произошёл после того, как 1 ноября были ослаблены антивирусные ограничения в рамках постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого регулярно приходятся до 80% новых случаев инфекции, а число тяжелобольных пациентов растёт. 29 ноября было решено остановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек. В связи с появлением нового варианта коронавируса Омикрон органы здравоохранения РК приведены в состояние повышенной готовности. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 82,9% населения страны, 79,9% населения вакцинированы полностью. Ревакцинированы 3 млн 30 тыс. человек.