Срок действия «вакцинных пропусков» составит 6 месяцев

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Органы здравоохранения РК установили шестимесячный срок действия «вакцинных пропусков» с учётом ослабления эффективности вакцин с течением времени. Начиная с 20 декабря, для жителей страны в возрасте от 18 до 49 лет установлен срок ревакцинации через пять месяцев после последней прививки. Данное решение принято в ходе состоявшегося 29 ноября правительственного совещания по вопросам реагирования на пандемию COVID-19. Запись на ревакцинацию откроется 2 декабря, а ревакцинация начнётся 4 декабря. В настоящее время «вакцинные пропуска» необходимы для входа в заведения с повышенным риском, такие как торговые центры, рестораны и тренажёрные залы. Кроме того, лечение заражённых коронавирусом отныне будет осуществляться главным образом в домашних условиях. Госпитализации подлежат те, кто живёт совместно с людьми, уязвимыми к инфекции, а также пациенты в тяжёлом состоянии. Для пациентов с COVID-19 откроются центры амбулаторного лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, подводя итоги правительственного совещания. На нём обсуждалось введение ограничительных мер, таких как сокращение числа участников личных встреч и расширение применения «вакцинных пропусков». Поскольку эти меры окажут отрицательное влияние на малый бизнес, решено провести тщательный анализ ситуации и сбор дополнительных мнений. Премьер-министр РК Ким Бу Гём обратился к жителям страны с просьбой по возможности избегать личных встреч, помня о серьёзности нынешней эпидемической ситуации и стремительном росте числа тяжёлых случаев заболевания. Выступая 30 ноября на заседании кабинета министров, он указал на угрозу варианта коронавируса Омикрон для системы реагирования на COVID-19.