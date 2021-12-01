Опрос KBS: У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равные шансы на победу

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля равные шансы на победу на выборах. Как показывают результаты опроса, проведённого с 26 по 28 ноября телерадиокомпанией KBS среди тысячи взрослых жителей страны, в поддержку обоих кандидатов высказались по 35,5% респондентов. На третьем месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 4,4%. На четвёртом месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 3,5%. 70% всех опрошенных заявили, что они не изменят своих предпочтений. 85% намерены проголосовать на выборах. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 40% респондентов. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте KBS (https://news.kbs.co.kr/datafile/2021/11/20211129_Stk5aa.pdf).