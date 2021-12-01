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В мире

США разместят в РК вертолёты Apache и штаб артиллерийского дивизиона

Write: 2021-11-30 11:10:52Update: 2021-11-30 11:11:50

США разместят в РК вертолёты Apache и штаб артиллерийского дивизиона

Photo : YONHAP News

США приняли решение о постоянном размещении на территории РК эскадрильи ударных вертолётов Apache, которая до сих пор размещалась на ротационной основе, и штаба артиллерийского дивизиона. Министерство обороны США объявило об этом решении 29 ноября, завершив обзор расстановки вооружённых сил в США и мире.  Одновременно Пентагон подтвердил, что численность американских вооружённых сил в РК сохранится на прежнем уровне. Кроме того, Пентагон намерен активизировать сотрудничество с союзниками и партнёрами для продвижения инициатив, которые способствуют региональной стабильности, сдерживают потенциальную военную агрессию Китая и угрозы со стороны Северной Кореи. Одновременно рассматривается возможность усиления американских баз на Гуаме и в Австралии, а также перегруппировки войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение двух-трёх лет, чтобы усилить защиту от угрозы со стороны Китая. 
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