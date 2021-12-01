США вновь призвали Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН

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США призывают Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и возобновить своё участие в переговорах по денуклеаризации. Об этом заявила на брифинге для прессы представитель госдепартамента США Джалина Портер, когда её попросили прокомментировать сообщения о том, что в Восточно-Китайском море замечены десятки случаев перемещений грузов с судна на судно в рамках деятельности, которая, возможно, связана с Северной Кореей. Портер сказала, что для мирового сообщества важно послать решительный и единый сигнал, потребовав от Северной Кореи немедленно прекратить провокации, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и возобновить переговоры с США. Представитель госдепартамента добавила, что резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее остаются в силе, и США призывают всех членов ООН выполнять свои обязательства.