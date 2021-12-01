РК и Китай обсудят вопросы двусторонней торговли

30 ноября РК и Китай проведут заседание совместного экономического комитета. Замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Мун и замминистра торговли Китая Рен Хунбинь обсудят в формате видеоконференции вопросы инвестиций и двусторонней торговли. В центре внимания участников заседания будут вопросы цепочек. Одна из главных проблем - нехватка в РК водного раствора мочевины, который необходим для сокращения выбросов вредных веществ двигателями дизельных автомобилей. Дефицит вещества возник после ограничения Китаем экспорта мочевины. Кроме того, стороны коснутся сотрудничества в области культурных контентов. Сеул стремится устранить ограничения на южнокорейскую индустрию развлечений и культуры, введённые Пекином вслед за решением РК разместить в 2016 году американскую противоракетную систему. Китай является крупнейшим торговым партнёром РК, который поставляет сырьё для изготовления микросхем, аккумуляторов и других ключевых экспортных товаров.