Группа BTS провела в Лос-Анджелесе первые концерты за 2 года

Photo : YONHAP News

Бойз-группа BTS провела 27 и 28 ноября в Лос-Анджелесе свои первые за два года концерты под названием BTS Permission To Dance On Stage – LA. Предыдущая встреча южнокорейских исполнителей со своими поклонниками прошла в 2019 году в Сеуле. Около 50 тысяч американских фанатов собрались на стадионе SoFi. Ещё десятки тысяч людей собрались за пределами стадиона, многие из них покупали сувениры с символикой группы. Группа исполнила в начале концерта такие мегахиты как Dynamite и Butter. В связи с ослаблением ограничений на поездки по схеме «жить с COVID-19» известные K-pop звёзды решили отправиться за границу, чтобы выступить перед фанатами. После концертов в Лос-Анджелесе у BTS запланирована обширная программа в США. 30 ноября группа примет участие в программе «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на канале CBS, где исполнит песню Permission to Dance. 3 декабря BTS примет участие в крупнейшем в США радиошоу Jingle Ball, которое проводится в конце года. Группа BTS номинирована также на премию «Грэмми» в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы» с хитом Butter. Об этом стало известно 23 ноября. Если она получит эту премию, то станет первым исполнителем K-pop, удостоенным всех трёх основных музыкальных наград США, включая American Music Awards и Billboard Music Awards. Лауреаты 64-й премии «Грэмми» будут объявлены 31 января в Лос-Анджелесе после финального тура голосования, который пройдёт с 6 декабря по 5 января.