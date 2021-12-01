За первую неделю очных занятий у 1.090 сеульских школьников выявлен вирус COVID-19

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За первую неделю занятий в очном режиме в общей сложности у 1.090 учеников школ Сеула подтверждён положительный результат анализа на COVID-19. Об этом сообщили 30 ноября в Сеульском управлении образования. По его данным, за тот же период вирус подтверждён также у 95 сотрудников школ. 36% учеников и сотрудников школ заразились вирусом в своих семьях, 18,8% - в школах. Источник 33,3% случаев заражения не выявлен. 22 ноября все детские дошкольные учреждения, начальные, средние и старшие школы на территории РК вернулись к полноценным очным занятиям. Посещаемость столичных школ составила 86%. Министерство образования предоставило школам столичного региона право гибко изменять политику посещаемости с учётом ситуации. В частности, до трёх четвертей учеников начальных и средних школ могут быть переведены на обучение в удалённом режиме в целях недопущения роста заболеваемости.