В РК выявлены первые предполагаемые случаи варианта коронавируса Омикрон

Photo : YONHAP News

Южнокорейские медики подозревают заражение супружеской пары, вернувшейся из Нигерии, вариантом коронавируса Омикрон. Прошедшие вакцинацию препаратом Moderna, супруги находились в Нигерии с 14 по 23 ноября. Перед вылетом в Сеул они сдали ПЦР-тест, результат которого был отрицательным. Однако тест, сданный 25 ноября после возвращения в РК, оказался положительным. Наличие вируса подтверждено также у их ребёнка и знакомого, с которым они контактировали. Вечером 1 декабря медики объявят результаты дополнительного исследования на наличие варианта вируса Омикрон. Инфицированные летели в РК через Эфиопию. Самолёт, на котором они прибыли, доставил 81 пассажира, 45 из которых прибыли в РК, остальные отправились транзитом в другие страны. Органы здравоохранения принимают меры по определению их местонахождения. Повторному тестированию подвергнуты также двое иностранцев, живущих в Ульсане, у которых 30 ноября был подтверждён положительный результат теста на COVID-19. Они прибыли из Нидерландов и Германии, сообщивших о подтверждённых случаях варианта Омикрон. При правительстве сформирована рабочая группа для обсуждения способов борьбы с распространением варианта Омикрона и ограничения его завоза в страну. Всемирная организация здравоохранения назвала вариант вируса, выявленный на прошлой неделе в Южной Африке, «вызывающим беспокойство». Эксперты предполагают, что вариант Омикрон представляет «повышенный риск повторного заражения».