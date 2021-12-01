Иностранные инвестиционные банки понизили целевые показатели KOSPI на 2022 год

Два крупных зарубежных инвестиционных банка пересмотрели в сторону уменьшения целевые показатели главного индекса Корейской биржи KOSPI на 2022 год. Причиной является рост волатильности рынка после обнаружения варианта коронавируса Омикрон. Как сообщили 1 декабря источники в финансовой отрасли, Goldman Sachs снизил целевой показатель KOSPI с 3.700 до 3.350 пунктов. Снижение отражает особенности южнокорейского фондового рынка, который чутко реагирует на изменения в глобальной макроэкономической среде. Показатели рынка будут зависеть от того, смогут ли крупные компании в следующем году получить более высокую прибыль. Goldman Sachs снизил свой инвестиционный рейтинг на рынке РК с «избыточного» до «рыночного». Ещё один инвестиционный банк Morgan Stanley также снизил свой целевой показатель KOSPI с 3.250 до трёх тысяч пунктов, сославшись на его более быстрое падение, чем на других фондовых рынках. Между тем, Macquarie Securities сохранил свой целевой показатель KOSPI на уровне 3.200 пунктов, несмотря на такие риски, как замедление экономического роста.