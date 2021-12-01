Суточное число новых случаев COVID-19 впервые превысило пять тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 ноября в стране зарегистрированы 5.123 новых случая COVID-19. Это максимальное суточное число с начала пандемии коронавируса. Оно более чем на сто случаев превысило предыдущий рекорд в 4.115 случаев, достигнутый 24 ноября. Число пациентов в критическом состоянии также достигло нового максимума - 723 человека, впервые превысив отметку в 700 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрированы ещё 35 смертей. Общее число умерших составило 3.659 человек. Коэффициент смертности - 0,81%. Резкий рост заболеваемости произошёл после того, как 1 ноября были ослаблены антивирусные ограничения в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. 29 ноября было решено остановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек. В связи с появлением нового варианта коронавируса Омикрон органы здравоохранения РК приведены в состояние повышенной готовности. В стране выявлены четыре первых предполагаемых случая нового варианта коронавируса. В настоящее время проводится дополнительная проверка.