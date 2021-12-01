Первый день зимы отметился резким похолоданием

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Первый день зимы, 1 декабря, оказался отмечен резким похолоданием на всей территории РК. Температура воздуха в горных районах на севере и внутренних районах опустилась до -5°C. Холодная погода будет сохраняться до утра 2 декабря, после чего начнётся постепенное потепление. По данным синоптиков, предстоящая зима будет отмечена периодическими приходами волн холодного воздуха и повышениями температуры. Корейское метеорологическое управление сообщило, что температура воздуха в декабре и январе будет примерно такой же, как в предыдущие годы, или чуть ниже. В настоящее время температура воздуха на 0,9 градуса ниже климатической нормы. Причина нынешнего похолодания - явление Ла-Нинья. Оно регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит тёплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание. Ла-Нинья продлится до конца текущего года и с умеренной вероятностью - в течение первого квартала 2022 года, оказывая влияние на температуру и объём осадков. По прогнозам экспертов, на рубеже 2021-2022 годов Ла-Нинья будет иметь интенсивность от слабой до умеренной. Ситуация в Арктике также предвещает похолодание. Оно связано с тем, что прошлым летом там растаяло больше льда, чем обычно, и он всё ещё не замерзает. Между тем, аномальным холодам будет препятствовать тепло накопленное в атмосфере вследствие рекордно высокого уровня парниковых газов.