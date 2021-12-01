В ВОЗ предупредили о негативных последствиях закрытия границ

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Закрытие границ в целях недопущения распространения нового штамма коронавируса Омикрон не принесёт должного эффекта. Напротив, это может стать причиной негативных последствий. С таким предупреждением 30 ноября выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В организации отметили: «Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения коронавируса, но будет представлять собой тяжёлое бремя для жизни и источников существования». Отмечается, что такие меры могут негативно повлиять на глобальные усилия в области здравоохранения, лишая страны стимулов к отчётности и обмену эпидемиологическими данными. Ранее генеральный директор организации Тедрос Адхан Гебрейесус обратился к ЮАР и Ботсване со словами благодарности за своевременное уведомление об обнаружении новой разновидности коронавируса Омикрон. По состоянию на 28 ноября 56 стран ввели временные ограничения на въезд из-за рубежа в целях предотвращения проникновения штамма Омикрон.