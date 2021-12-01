В РК растёт число социальных предприятий

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В РК за последние пять лет число социальных предприятий значительно увеличилось. По состоянию на ноябрь 2021 года общий показатель составил 3.142 предприятия, что на 83% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом 1 декабря сообщили в министерстве труда и занятости. Эти данные были опубликованы в рамках 33-го Всемирного кооперативного конгресса, проходящего в Сеуле с 1 по 3 декабря. Мероприятие организовано Международным кооперативным альянсом (ICA), представляющим кооперативное движение по всему миру. Сообщается, что в социальных предприятиях заняты более 61 тыс. человек. 60% из них - это пожилые люди, инвалиды и женщины, то есть люди, которые относятся к наиболее уязвимой категории населения. Министерство труда и занятости учредило порядка 15 центров поддержки развития социальных предприятий - Social Campus On. Объём закупок госучреждениями продукции, произведённой социальными предприятиями, вырос с 626 млн долларов в 2016 году до 1 млрд 300 млн долларов в 2020 году. Тем не менее, поддержка таких предприятий пока находится на недостаточном уровне. В следующем году министерство намерено изучить ситуацию с социальными предприятиями, чтобы подготовить средне и долгосрочный план развития.