Ожидаемая продолжительность жизни южнокорейцев в 2020 году - 83,5 года

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Средняя ожидаемая продолжительность жизни южнокорейских младенцев, родившихся в прошлом году, составила 83,5 года, что на 2,4 месяца превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщили 1 декабря в Центральном статистическом управлении РК. В 1970 году, когда начался сбор соответствующих данных, средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 62,3 года, а в 2009 году она достигла 80 лет. Ожидается, что мальчики, родившиеся в 2020 году, будут жить 80,5 лет, а девочки - 86,5 лет. Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между полами два года подряд составляет шесть лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в РК на 2,6 года, а женщин – на 3,3 года больше, чем в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Составляя 83,5 года, она - вторая по величине в ОЭСР после Японии (84,7 года). Рейтинг РК поднялся на три ступени по сравнению с 2019 годом. В соответствии с последними данными, южнокорейские мужчины, которым в 2020 году исполнилось 40 лет, проживут ещё в среднем 41,5 года, а женщины того же возраста – ещё 47,3 года. Мужчины, которым в прошлом году исполнилось 60 лет, проживут ещё в среднем 23,4 года, а женщины того же возраста - 28,2 года. Вероятность того, что мальчик, родившийся в 2020 году, проживёт 80 лет и более, составляет 62,6%. У девочек аналогичный показатель составляет 81,5%. Вероятность умереть от рака у детей, рождённых в 2020 году, составляет 20,7%, от болезней сердца - 11,7%, от пневмонии - 9,1%. РК страдает от низкой рождаемости. Она вызвана тем, что многие молодые люди отказываются вступать в брак или заводить детей в условиях длительного экономического спада и стремительного роста цен на жильё. Ожидается, что в 2025 году РК станет сверхстарым обществом, в котором доля людей в возрасте 65 лет и старше достигнет 20% общей численности населения.